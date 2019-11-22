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Прокуратура совместно с СБУ выявила факт возможного завладения средствами городского бюджета должностными лицами Одесского горсовета и коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, чиновники горсовета, вероятно в сговоре с коммерческими структурами, могли присвоить почти 100 млн грн при погашении кредитной задолженности коммерческому банку.

Так, они искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма. После этого предприятие, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратилось в мэрию с требованием ее погашения.

Сейчас в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, правоохранители проводят следственные действия с целью выявления вещественных доказательств.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
ForUm

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