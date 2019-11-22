Следователи Государственного бюро расследований объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины, которому сообщено о подозрении в совершении государственной измены, дезертирства, незаконного приобретения специальных технических средств получения информации, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Досудебным следствием установлено, что работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие государственную тайну. Во избежание ответственности, он пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину.

Сейчас подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Данное уголовное производство начато 5 января 2018 следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а 1 февраля 2019 было передано для осуществления дальнейшего расследования в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

По данным СМИ, указанное лицо – Василий Прозоров.

В марте 2019 бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года «сливал» спецслужбам РФ информацию о деятельности украинских силовых ведомств на Донбассе.

«С 1999 по 2018 год я являлся Сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО», - подчеркнул он.

В СБУ заявили, что уволили Прозорова в 2018 году за пьянство.