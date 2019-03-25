Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года «сливал» спецслужбам РФ информации о деятельности украинских силовых ведомств на Донбассе, сообщает ТАСС.

«С 1999 по 2018 год я являлся Сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО», - подчеркнул он.

Прозоров заявил, что на это решение его толкнули события на Майдане. «По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 года власть в стране захватила кучка негодяев, которая для того, чтобы удержаться у власти, не жалеет своих граждан, фактически развязала гражданскую войну в стране, создала карательные батальоны, возобновила практику концлагерей, проводит геноцид своего народа, уничтожая одних артиллерией и авиацией на Донбассе, а других - неподъемными тарифами и убийственной медициной», - сказал он.

«Эта власть - не моя. Когда ко мне пришло осознание националистического, даже нацистского, антинародного переворота в Киеве, я принял решение бороться с этой властью любыми доступными методами», - заявил Прозоров.