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Василий Прозоров, заявивший о шпионаже на Россию, был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.

«Показательно, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее сегодня бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года «сливал» спецслужбам РФ информацию о деятельности украинских силовых ведомств на Донбассе.

«С 1999 по 2018 год я являлся Сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО», - подчеркнул он.
ForUm

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