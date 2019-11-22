Нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко фигурирует в деле об убийстве активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого, в частности, он 24 раза говорил по телефону с координатором «титушек». Об этом заявил экс-нардеп Игорь Луценко.

«Еще по поводу сюжетов Революции Достоинства. Вашему вниманию – фото с материалов уголовного производства в отношении убийства Юрия Вербицкого, которое сейчас исследуется в Бориспольском суде. Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как лицо, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения?» - написал он в Facebook.

По словам Луценко, Литвиненко долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). «Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким», - завил бывший нардеп.

«Так вот, в ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачам, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Примерно также активно Щинкин наяривал титушкам из группы непосредственных похитителей, а также организатору преступления Зубрицкому», - заявил Луценко.

«У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел!» - синронизировал экс-нардеп.

21 января 2014 Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили во время Майдана с территории Александровской больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных повреждений скончался.

В МВД заявляли, что участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.

По подозрению в убийстве Вербицкого задержали бизнесмена Александра Волкова.

В июле 2018 Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Волкова.