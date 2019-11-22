В Высшем антикоррупционном суде на 22 ноября 2019 было запланировано рассмотрение по делу об обвинении городского головы Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Однако на заседание не явился обвиняемый - по словам адвоката по причине болезни, сообщает пресс-служба САП.

Ввиду отсутствия обвиняемого, коллегия судей решила отложить рассмотрение и назначить заседание на 9:00 9 декабря 2019.

В прокуратуре отметили, что подтверждение уважительных причин неявки на судебное заседание обвиняемого по болезни будет подано стороной защиты на следующее судебное заседание.

Украинская правда со ссылкой на представителя Одесского горсовета Наталью Мальцеву сообщает, что Труханова прооперировали.