Одеса під загрозою затоплення: опубліковано мапу районів із ризиками потопів

В Одесі комісія ТЕБ та НС визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив.

Про це повідомив мер Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

За словами Труханова найбільший ризик затоплення на таких вулицях:

вул. Вапняна;

вул. Приморська;

вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;

Великофонтанська балка (від вул. Довгої до вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);

Балка Водяна (вул. Балківська);

Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);

ж/м Преображенський;

вул. Умова до вул. Промислової;

мікрорайон "Троїцьке" у межах вул. Житомирська, вул. Шляхетна, вул. Новікова та вул. Малишевського;

східна і південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);

ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;

вул. Євгена Чикаленка;

західна частина Пересипського району (приватний сектор уздовж залізниці);

мкр. "Лузанівка";

мкр. "Крива Балка";

вул. Вікандера і Ларсена (колиш. вул. 8-го Березня);

Чорноморська балка (с. Чорноморка);

вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);

Середньофонтанська балка (10-та ст. Великого Фонтану);

Балка Карантинна (Карантинний і Польський спуски);

Французький бульвар - від вул. Академічної до Траси здоров'я;

Крижанівська балка;

вул. сім'ї Глодан;

проспект Небесної Сотні;

вул. Князя Ярослава Мудрого;

вул. Хімічна ріг Промислової;

вул. Інглезі;

вул. Варненська;

вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;

вул. Приморська ріг Газового провулка;

5-та станція Фонтану.

Фото: карта районів із ризиками затоплення (t.me/truonline)

"Експерти попереджають: через зміну клімату такі природні явища будуть почастішати. Тому нам потрібно бути максимально пильними", - зазначив Труханов.

Правила безпеки

Міський голова також нагадав одеситам правила безпеки на випадок негоди:

під час сильного дощу не залишайтеся в підвалах і напівпідвалах;

ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них у разі загрози;

мешканці приватного сектору мають бути готові до евакуації на першу вимогу рятувальників;

якщо існує ризик підтоплення - покидайте будинок заздалегідь і залишайтеся в безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій;

уникайте низин, ярів і відкритих просторів під час сильного дощу.

Повінь в Одесі

ForUA нагадує, 30 вересня Одесу накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, рух у місті зупинився, а дощ не припинявся годинами.

Унаслідок підтоплення постраждала міська інфраструктура, виявилися затопленими будинки місцевих жителів, школи перевели на дистанційне навчання. Жертвами стихії стали 10 осіб, ще багато хто отримав травми.

На цьому тлі віцепрем'єр з питань відновлення України Олексій Кулеба приїхав до Одеси, щоб підготувати вищому керівництву доповідь щодо причин та обставин трагедії.