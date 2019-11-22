Спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера севшего на мель у Одессы танкера «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы.

Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Содержание нефтепродуктов в море возле Одессы, где сел на мель катер «Делфи», в 53 раза превышает норму.

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.

Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Бывший владелец VAB Банка и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк объявлен в национальный розыск.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросит правительство уволить своего заместителя Александру Клитину в связи с недавним скандалом.

Исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность через постель.

В Донецкой области боевики атаковали из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» военный автомобиль в мирном населенном пункте.