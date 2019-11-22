Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросит правительство уволить своего заместителя Александру Клетину в связи с недавним скандалом.

«Заместители министра тоже занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует, кроме того с чем мы боремся, цитирую: «которого, видимо интересует только заработок», ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органам все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно, так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения», - написал он в Facebook.

«Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее правительство представление о ее отставке от своего имени», - заявил Криклий.

19 ноября пранкер «Джокер» в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной спросил, сможет ли она «потянуть министерство», потому что «Владом не доволен Вова». Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он «приблизил к себе Галущака», который «еще китайский экспресс разворовывал при Яныке». Также, по ее словам, Криклий якобы отодвинул ее от «Укрзализныци», так как «они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы».

Напомним, исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность через постель.