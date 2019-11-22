В Донецкой области боевики атаковали из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» военный автомобиль в мирном населенном пункте, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вчера, 21 ноября, от одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот».

«Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а был в населенном пункте Шумы, - комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор. - Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал».

Как рассказывает Виктор, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался «завести» ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них – женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.