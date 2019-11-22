также в разделеОбщество
Загороднюк допускает провокации против разведения сил 12
Борца с преступлениями полицейских поймали на взятке 24
Миллионы от КП Харькова и обвинения налоговиков: СМИ рассказали о спонсорах кампании Кучера 40
Преследовавшему участника Майдана гаишнику присудили моральную компенсацию 17
Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности 20
Украинцев предупредили о штормовом ветре 19
РФ передала Польше материалы дела против Мазура 24
Адвокат семей Небесной Сотни объявила голодовку 82
Украина подала апелляцию по делу Маркива 22
21 ноября. Картина дня 44
Завтра в Украине ожидается до 12 градусов мороза 38
В районе Петровского завершилось разминирование 20
Укроборонпром подтвердил назначение Найема заместителем гендиректора 31
Парубий: 21 февраля 2014 года Майдан посещала контрснайперская группа СБУ 91
Сумчанин, взорвавший гранату в ночном клубе, получил 10 лет тюрьмы 14
Арахамия: Финансирование правоохранителей могут сократить вдвое 53
Портнов обнародовал приговор Иванисову за групповое изнасилование 168
В Житомире задержали россиянина-члена ИГИЛ 21

Бывший владелец VAB Банка и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк объявлен в национальный розыск.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Как сообщал ForUm, 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

13 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в производстве о завладении средствами для VAB Банка объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Нацбанка возмущено вручением подозрения Писаруку.

По данным следствия, в октябре 2014 года VAB Банк обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.

По данным НАБУ Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн

15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
23
Теги