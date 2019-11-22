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Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ №864/2019 от 21 ноября обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации», – сказано в документе.

Другим указом президент освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА.

Напомним, Кабмин согласовал назначение Габинета главой ОГА 28 октября.
ForUm

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