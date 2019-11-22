Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Соответствующий указ №864/2019 от 21 ноября обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации», – сказано в документе.
Другим указом президент освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА.
Напомним, Кабмин согласовал назначение Габинета главой ОГА 28 октября.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время