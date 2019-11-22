Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана, сообщает УНИАН.

По словам адвоката, для возобновления расследования необходимо принятие Верховной Радой поправки №318 в законопроект №2116 «О Государственном бюро расследований», которая касается возможности перехода следователей по «делам Майдана» в Государственное бюро расследований.

Кроме того, по словам Закревской, в ГБР должно быть создано специальное управление, а все прокуроры, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, должны перейти туда работать.



«С сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут управления и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю», - заявила Закревская.

Адвокат обвинила главу ГБР Романа Трубу в создании »фейкового» управления в своем ведомстве, которое якобы будет заниматься делами Майдана.

По ее словам, дела Майдана уже никому не интересны, а у парламентариев есть «более важные дела», чем принятие необходимых законопроектов.

В свою очередь депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подчеркнула, что рассмотрение этой поправки запланировано на 5 декабря.

Заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал, что предлагал Закревский возглавить департамент ГПУ по делам Майдана и взять на себя ответственность за расследование этих производств.



Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ни одно из уголовных производств, связанных с событиями на Майдане, не будет утеряно.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о Госбюро расследований, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.