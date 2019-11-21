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В государственном концерне Укроборонпром официально подтвердили назначение бывшего народного депутата Мустафы Найема на должность заместителя гендиректора концерна по связям с органами государственной власти.

Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, Найем был назначен на соответствующую должность еще 11 ноября, передает УНИАН.

«С 11 ноября (2019 года) Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» по связям с органами государственной власти», - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в концерне уточнили, что ранее Найем был привлечен к работе в «Укроборонпроме» в качестве советника генерального директора.

Сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции Найем заявил, что стал заместителем гендиректора госконцерна Укроборонпром.

 
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