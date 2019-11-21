В пятницу, 22 ноября, в Украине будет холодно и ветрено, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ночью ожидается -1-7 градусов, на Востоке -5-12 градусов, на Западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов», - написала она в Facebook.

Завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на Западе + 1 + 5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

Осадков не ожидается.

Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке.

В Киеве 22 ноября ночью -4-7 градусов, днем ​​около нуля. Сегодня вечером около -4-5 градусов, сильный восточный ветер. Осадки маловероятны.

Потепление с осадками ориентировочно предполагается с 28-го ноября.