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Первый вице-спикер Руслан Стефанчук намерен вернуть государству компенсацию, которую он получил на аренду жилья.

Об этом рассказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия журналистам 21 ноября, передает Украинская правда.

«Он все делал законно. Там личная история. Но он написал заявление председателя Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты. Вчера», - сказал он.

В то же время председатель фракции отметил, что считает это неправильным, ведь Стефанчук «по закону все делал нормально», ведь нардепам, которые не проживают в Киеве, возмещают аренду жилья.

«Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице «Киев», это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики», - заявил Арахамия.

Он заверил, что Стефанчук – «очень порядочный культурный интеллигентный человек», за которого Арахамия готов «биться до последнего».

18 ноя общественное движение «Честно» обнародовало данные, согласно которым с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.

В списке фигурировал первый вице-спикер Руслан Стефанчук: по данным декларации по 2018, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей Татьяне Ситарук –матери своей супруги.
ForUm

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