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С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн. Об этом сообщает Движение Честно со ссылкой на Портал открытых данных ВРУ.

Согласно статье 35 Закона «О статусе народного депутата Украины», депутаты ВРУ получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Хотя на Портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств есть подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются. Некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные - за один.

Например, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за ​​два месяца (20 800 грн за каждый).

Нардеп от «Слуги народа» Александр Кабанов подал ежегодную декларацию за 2018 как кандидат в депутаты ВРУ. Среди объектов недвижимости Кабанов и его жена задекларировали квартиру в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года. Владельцем указан Борис Нахманович Шефир, брат сценариста «Квартала-95» и помощник Владимира Зеленского.

Также на конец 2018 в собственности Кабанова был недострой - квартира в Гостомеле (входит в 30-километровую зону). Впрочем, в комментарии ЧЕСТНО нардеп сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности». По данным его декларации, Стефанчуки проживали в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилия Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: «В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Его арендодатель платить налоги в порядке, предусмотренном законодательством».

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит «арендодателю по договору - владельцу квартиры».

Также на момент избрания народным депутатом в Киеве жил внефракционный нардеп-кнопкодав Александр Ковалев, за которого проголосовали 220 избирателей. Впрочем, декларацию как кандидат на должность он не подавал, поэтому нельзя точно сказать, имеет ли он имущество.

Движение ЧЕСТНО попытался взять в Ковалева комментарий в кулуарах Верховной Рады, но нардеп отметил, что он ничего не брал, и попросил показать удостоверение журналиста и даже устав.  

Напомним, НАПК рекомендовало подавать декларации новоизбранным народным депутатам только с апреля 2020 года. Это делает невозможным проверку наличия жилья у нардепов в пределах 30-километровой зоны от столицы. Мы отталкивались от анализа деклараций тех депутатов, которые отметили, что на момент избрания в ВРУ жили в Киеве.
ForUm

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