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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) заявил, что сегодня, 21 сентября, у него в кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая была «профессионально» вмонтирована в вентиляционную систему. 

Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет. Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного обо мне быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных», – отметил Труба.

По его словам, сейчас у него в кабинете работает следственно-оперативная группа, в частности, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.
ForUm

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