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Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины выразил поддержку журналистам программы расследований «Схемы» (Радио Свобода/Радио Свободная Европа) и осудил разглашение персональных данных сотрудников проекта.

Это заявление поддержали девять из 15 членов Совета, сообщает «Детектор медиа».

Совет призвал Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. «Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены», - говорится в документе.

«Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов», - говорится в заявлении.

Напомним, 31 октября чиновник времен президентства Виктора Януковича - Андрей Портнов обнародовал персональные данные водителя съемочной группы программы «Схемы» - полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера авто. В ответ «Схемы» заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова. Журналисты отметили, что не планируют прекращать работу над темой.

Портнов, в свою очередь, пригрозил всей редакции «Схем» публикацией «их личной и персональной информации», а также «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток».

2 ноября Портнов обнародовал номера еще трех автомобилей, которые, по его словам, связаны с журналистами «Схем».

4 ноября Портнов сказал, что «стал журналистом и ведущим, официально оформил документы и приступил к работе» на телеканале «112 Украина». По его словам, это произошло 30 октября. Кроме того, он «дал пару дней» «Радио Свобода», чтобы редакция подала заявление в правоохранительные органы: «Если не обратитесь вы, обращусь я. Мы обязаны раз и навсегда в публичном юридическом процессе поставить точку, имеете ли вы право осуществлять незаконные оперативно-технические мероприятия».

В тот же день он сообщил, что письменное редакционное задание «информировать общество о противоправной деятельности лиц, занимающихся незаконной оперативно-розыскной деятельностью» и снова обнародовал персональные данные еще одного водителя съемочной группы программы «Схемы».

Генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский сообщил ДМ, что сотрудничество канала с Андреем Портновым осуществляется в соответствии с нормами действующего украинского законодательства, а форма и условия - имеют «конфиденциальный характер».

7 ноября полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах со стороны Портнова журналистам «Радио Свобода».  

Также 7 ноября Портнов подал в полицию заявление против издания.

18 ноября Портнов встретился с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко. Там рассказали, что он обратился с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов «Радио Свобода» Советом по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте. В частности, призвал ОП и Совет принять во внимание его аргументы. В ОПУ сообщили, что приняли к сведению его аргументы и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.
ForUm

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