Национальная полиция получила заявление адвоката экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и начала уголовное производство относительно нарушения журналистами неприкосновенности частной жизни, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что соответствующее заявление в полицию о совершении правонарушений неизвестными лицами поступило сегодня, 7 ноября.

«В соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. Следователи начали уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (статья 171 УК) и нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 182 УК)», – сказано в сообщении.

В свою очередь Портнов в своем телеграмм-канале написал, что полиция открыла дело по факту противоправных действий в отношении него «функционерами Радио Свобода.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам Радио Свобода со стороны экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Ранее Портнов в своем телеграмм-канале выложил персональные данные водителя съемочной группы «Схем» из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его месту жительства.

В ответ «Схемы» заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.