В Кременчуге нашли застреленным в автомобиле депутата горсовета Андрея Гаврилова. Рассматривают версию самоубийства, пишет издание Полтавщина.

Автомобиль нашли в районе кондитерской «Лукас», неподалеку от школы-интерната № 21 в Кременчуге. Авто было закрыто изнутри и с заведенным двигателем. Пистолет лежал на погибшем.

Сейчас на месте работают криминалисты.

По данным полиции, тело 47-летнего жителя Кременчугского района обнаружено в автомобиле «Тойота» сегодня, около 10:00.