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В Яготине Киевской области вооруженный мужчина напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника, сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяслав-Хмельницком районе с оружием напали на одно из ООО, занимающееся горюче-смазочными материалами.

В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

«Освободителя» быстро обезвредили бойцы корпуса оперативно-внезапной действия, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР».

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольном присвоеним властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужу объявлено о подозрении. Меру состоятельного мероприятия ему изберет суд.
ForUm

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