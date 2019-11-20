В Яготине Киевской области вооруженный мужчина напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника, сообщает пресс-служба областной полиции.
Полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяслав-Хмельницком районе с оружием напали на одно из ООО, занимающееся горюче-смазочными материалами.
В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.
Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.
«Освободителя» быстро обезвредили бойцы корпуса оперативно-внезапной действия, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР».
Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.
По факту угрозы правоохранителям и самовольном присвоеним властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужу объявлено о подозрении. Меру состоятельного мероприятия ему изберет суд.
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