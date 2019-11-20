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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева, который скончался вчера от полученных на Донбассе ранений. 

Соответствующий указ  №853/2019 от 19 ноября обнародован на сайте главы государства.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)», – сказано в документе.

Напомним, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили двое военнослужащих Объединенных сил.

19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев.
ForUm

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