У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького відповіли на закиди, що найвища польська державна нагорода, яку відібрали у Зеленського, досі залишається у Беніто Муссоліні, Катерини II та Герхарда Шредера.

Міністр канцелярії президента Польщі Агнешка Енджак заявила, що орден Білого Орла не відкликають посмертно, а стосовно суперечливої постаті ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера зазначила, що він не скоїв таких дій, які спонукали би відкликати його нагороду.

"Перші двоє вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі. За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", – додала вона.

Енджак вказала на те, що Зеленського не турбувала наявність ордена Білого орла у цих постатей, коли він отримав нагороду.

"І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою. У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті", – наголосила вона.

Вона додала, що Навроцький відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку.

"Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", – підсумувала вона.