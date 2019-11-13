12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов, «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
Вчера, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начала суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковское враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.
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