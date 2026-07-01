Чехи не можуть забрати у Зеленського орден Білого лева

Адміністрація президента Чехії Петра Павела відхилила ініціативу партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) про позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Лева.

Як зазначили в президентській адміністрації, ні конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород, повідомляє "Укрінформ".

"Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено ​​лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом", – заявив речник чеського президента.

Зеленський отримав орден Білого лева в жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Тоді Земан назвав головною причиною нагородження його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Фото: Národní museum.