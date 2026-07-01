Чехи не можуть забрати у Зеленського орден Білого лева

Адміністрація президента Чехії Петра Павела відхилила ініціативу партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) про позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Лева.
Як зазначили в президентській адміністрації, ні конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород, повідомляє "Укрінформ".
"Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом", – заявив речник чеського президента.
Зеленський отримав орден Білого лева в жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Тоді Земан назвав головною причиною нагородження його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Фото: Národní museum.Автор: Галина Роюк