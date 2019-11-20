Конституционный суд Украины получил представление Верховного суда относительно конституционности ряда положений нового закона о судебной реформе. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Конституционного суда Украины и правового мониторинга, передает УНИАН.

«В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 37, части первой статьи 94, пункта 3 части третьей статьи 135 Закона Украины от 2 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» в редакции Закона Украины от 16 октября 2019 года № 193- ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», пункты 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 16 октября 2019 года № 193- ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», части вторую, третью, четвертую статьи 24, статью 28-1, часть восьмую статьи 31, часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»«, - говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предполагается сокращение состава Верховного суда и перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей.

Среди прочего, законом устанавливается, что в состав Верховного суда входят не более 100 судей (ранее - не более 200). Кроме того, законом предусмотрено, что базовый размер должностного оклада судьи Верховного суда составляет 55 (ранее - 75) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Верховный суд просил президента ветировать этот закон. 15 ноября пленум Верховного суда решил обратиться в Конституционный суд с представлением о неконституционности отдельных положений закона «О судоустройстве и статусе судей» и закона «О Высшем совете правосудия» в редакции закона 193-IX «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

В Верховном суде считают неконституционными положения закона о повторной проверке на компетентность, добропорядочность и профессиональную этику судей Верховного суда, сокращении количества судей Верховного суда, а также уменьшении размеров зарплат судей и порядке дисциплинарной ответственности судей.

Кроме того, неконституционными Верховный суд считает определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и порядок увольнения членов ВСП новым органом.