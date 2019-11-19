Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,6% с 3,4%, прогнозируемых ранее. Об этом заявила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации, сообщает УНИАН.

«На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП в этом году вырастет на 3,6%», - сказала она.

Также Всемирный банк ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 до 4,2%.

«Мы ожидаем, что Украина сможет сохранить темпы экономического роста на уровне 3,7% в 2020 году и ускорить их до уровня 4,2% в 2021 году», - сказала она.

Напомним, в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Национальный банк в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу.