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В июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой на Государственную службу статистики.

По сравнению со 2-м кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

В апреле-июне 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 927,773 млрд гривен (в фактических ценах).

Национальный банк в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз

роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу.
ForUm

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