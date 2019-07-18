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Национальный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее, сообщает пресс-служба НБУ.

«По сравнению с апрельским макроэкономическим прогнозом Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 (с 2,5% до 3%) и 2020 (с 2,9% до 3,2%) года в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут предоставлять инвестиции в основной капитал, которыйпродолжат расти высокими темпами.

Сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%.
ForUm

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