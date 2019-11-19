также в разделеРелигия
На Волынь прибыл епископ Польской Церкви, чтобы поддержать УПЦ 8
Управделами УПЦ озвучил позицию Церкви о существовании внеземных форм жизни 8
Святогорский митрополит рассказал, почему верующие выступили против строительства стадиона возле Лавры 23
На Закарпатье священнику УПЦ угрожают убийством 21
В Бельгии Варфоломей молился с католиками 24
Раскол между КП и ПЦУ: община Владимирского собора не хочет отдавать храм 87
В Церкви рассказали, что для психического здоровья важно правильное отношение к проблемам 25
Митрополит Антоний объяснил, как верующим реагировать на раскол в Церкви 24
Запорожский митрополит рассказал, что делать, когда закон переходит на сторону дьявола 47
В Киеве состоится встреча с главой церковного суда Киевской епархии УПЦ 24
На Одещине и Винниччине освятили храмы УПЦ 18
Верующие УПЦ молились о пострадавших в ДТП 15
На Винниччине обокрали воскресную школу при храме УПЦ 11
Управделами УПЦ рассказал о единственном пути к бессмертию 20
Опубликован документ, в котором зафиксированы «аргументы» за признание ПЦУ Элладской Церковью 11
На Буковине издали сборник высказываний Предстоятеля УПЦ 13
В Киеве митрополит Антоний освятил храм УПЦ в честь Александра Невского 29
Митрополит Антоний рассказал, как избежать разочарований 11

Поминовение главы Православной Церкви Украины Епифания за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом для представителей Поместных Православных Церквей.

Фото: Легойда / Правмир

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Митрополит Кипрской Православной Церкви Афанасий Лимассольский считает себя обманутым александрийскими епископами. По его словам, они до последнего момента уверяли его в обещании Патриарха Феодора не поминать имени Епифания Думенко за праздничным богослужением 12 ноября.

Патриарх Феодор посещал Лимассольскую митрополию по случаю празднования памяти святителя Иоанна Милостивого, в земную бытность носившего титул «патриарха Александрийского»», - напомнил Владимир Легойда.

Он отметил, что «митрополит Афанасий подтвердил, что признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины только Блаженнейшего Онуфрия».

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что Поместные Церкви хотят «приучить» к поминовению Епифания.

«Поминовение лидера ПЦУ за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом, который должен, по мнению лоббистов признания Думенко, «приучить» православный мир его чудесному перевоплощению из безвестного помощника главного раскольника Украины в главу Поместной Церкви», - написал Владимир Легойда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги