Поминовение главы Православной Церкви Украины Епифания за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом для представителей Поместных Православных Церквей.
Фото: Легойда / Правмир
Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Митрополит Кипрской Православной Церкви Афанасий Лимассольский считает себя обманутым александрийскими епископами. По его словам, они до последнего момента уверяли его в обещании Патриарха Феодора не поминать имени Епифания Думенко за праздничным богослужением 12 ноября.
Патриарх Феодор посещал Лимассольскую митрополию по случаю празднования памяти святителя Иоанна Милостивого, в земную бытность носившего титул «патриарха Александрийского»», - напомнил Владимир Легойда.
Он отметил, что «митрополит Афанасий подтвердил, что признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины только Блаженнейшего Онуфрия».
Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что Поместные Церкви хотят «приучить» к поминовению Епифания.
«Поминовение лидера ПЦУ за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом, который должен, по мнению лоббистов признания Думенко, «приучить» православный мир его чудесному перевоплощению из безвестного помощника главного раскольника Украины в главу Поместной Церкви», - написал Владимир Легойда.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время