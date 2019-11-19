В Министерстве обороны Украины рассматривают возвращение Россией захваченных в керченском проливе катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» как выполнение решения Международного морского трибунала.

Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.

«Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», - написал он в Facebook.

По словам министра, после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно их вернуть в службу.

«Мы и дальше будем строить боеспособный военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе», - заявил Загороднюк.

Напомним, Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли 18 ноября 2019.