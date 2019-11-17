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В Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента после того, как парламент провалил принятие избирательной реформы.

Акция проходит мирно, сообщает Радио Свобода.

Протестующие держат в руках флаги Грузии, НАТО и Европейского союза. У парламента усилены меры безопасности.

14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную электоральную систему.

Законопроект отклонили в первом чтении. Это вызвало критику ПАСЕ, а также посольства США в Грузии.

Изменение избирательной системы со смешанной на пропорциональную было одним из требований демонстрантов, которые выходили на акции протеста в Грузии в июне и июле 2019 года.
ForUm

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