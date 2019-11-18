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Офис Президента принял к сведению аргументы Андрея Портнова в конфликте с журналистами «Радио Свобода». Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте продолжит рассмотрение ситуации

Адвокат и журналист Андрей Портнов обратился в Офис президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов «Радио Свобода». Конфликтная ситуация между ним и работниками «Радио Свобода» на днях обсуждалась на заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте. По словам Портнова, именно поэтому он решил также обратиться в Офис президента и совет с просьбой принять во внимание его аргументы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Портнов подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала «112 Украина» и имеет официальное редакционное задание», - говорится в сообщении.

По его словам, аргументы журналистов проекта «Схемы» о том, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло трех лет.

«У меня прошло шесть лет после государственной службы. Я не политик, государственный служащий, член политической партии, депутат любого уровня. В связи с этим я считаю, что это полугодовое наблюдение за мной является проведением в отношении меня незаконных оперативно-технических действий под видом журналистской деятельности. Ведь если за шесть месяцев не представляется ни один сюжет, то это наблюдение и незаконные оперативно-технические действия», - заявил Портнов.

Он добавил, что постоянная слежка за ним препятствует также его адвокатской деятельности, ведь если все его встречи фиксируются, то мало кто захочет стать клиентом такого адвоката.

В Офисе президента приняли к сведению аргументы Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств.

Напомним, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов заслушал информацию о расследовании производств об угрозах журналистам «Радио Свобода» и обнародования их персональных данных.

Ранее полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам Радио Свобода со стороны экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Ранее Портнов в своем телеграмм-канале выложил персональные данные водителя съемочной группы «Схем» из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его месту жительства.

В ответ «Схемы» заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
ForUm

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