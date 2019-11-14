В Офисе президента состоялось первое заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, участники заседания заслушали информацию представителей Национальной полиции и Министерства внутренних дел по производствам, открытым в связи с угрозами журналистам «Радио Свобода» и обнародованием их персональных данных.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Александр Ковтун сообщил, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на воспрепятствование законной журналистской деятельности. По данным следствия, Портнов опубликовал на своей странице в мессенджере «Телеграмм» персональные данные водителя съемочной группы «Радио Свобода», которая расследует его деятельность. Состав правонарушения квалифицированы по части 2 статьи 171 и частью 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса. В рамках расследования допрошен журналист «Радио Свобода» Михаил Ткач и водитель авто съемочной группы. Параллельно Нацполиции поступило заявление представителя Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сбора конфиденциальной информации о нем. В связи с этим открыто уголовное производство по статьям 171 и 182 Уголовного кодекса.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подчеркнул, что расследование этого производства ведет Главное следственное управление Нацполиции - центральный аппарат этой структуры.

«Это свидетельствует о достаточном внимание, уделенном органами досудебного расследования этому случаю», - сказал Шевченко.

Первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук исключил возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации.

«Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Также не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения», - сказал Максимчук.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться.

«Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа», - сказал он.

Также участники заседания приняли регламент Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины.