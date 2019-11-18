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В храмах Украинской Православной Церкви 17 ноября верующие молились о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: Конкурент

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, за Божественной литургией священники просили Бога о возвращении здоровья и отпущении грехов тем, кто стал участником аварийной ситуации на дороге и пострадал от этого.

Во время Божественной литургии и по окончании ее были совершены заупокойные поминовения жертв автокатастроф.

В частности, благочинный церквей Мелитополя протоиерей Максим Смирнов в своем слове по окончании богослужения напомнил молящимся о том, что жизнь — это великий дар Божий, и человек обязан относиться ответственно и к самому себе, и к окружающим.
ForUm

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