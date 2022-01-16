Несмотря на то, что цены на жилье в Украине имеют определенные тенденции и сезонность, "привязываться" только к сезону или тренду при покупке или продаже квартиры не стоит. Оба эти процесса являются двумя сторонами медали, и порой то, что выгодно покупателю, бывает не выгодно продавцу и наоборот, пишет Today.ua.

Эксперты рынка жилья поделились с украинцами своими соображениями, когда наиболее выгодно делать покупку или продажу жилья.

По словам СЕО девелоперской компании ENSO Рамиля Мехтиева, нужно смотреть не только на текущую цену объекта, но и на то, сколько он может стоить на разных этапах своего строительства.

Когда будет выгодней всего покупать жилье?

Покупка жилья наиболее выгодна в самом начале его продажи. То есть, как говорит Рамиль Мехтиев – на этапе "котлована". Инвестировав деньги в жилье, которое только начали строить, покупатель через два-три года получит в свое распоряжение готовую новенькую недвижимость. И тогда она уже будет стоить, по крайней мере, на 30% дороже, чем было в нее вложено.

Причем, это чистая выгода, даже без учета того, что квартиры и так ежегодно дорожают. А если учесть, что цены на жилье и так растут год от года, то выгода может составить и все 50%.

Когда будет наиболее выгодной продажа жилья?

Все эксперты сходятся во мнении, что продавцам стоит переждать первый квартал 2022 года. В этот период рынок жилья будет в анабиозе, и цены на жилье, если даже будут расти, то очень вяло.

В любом случае жилье дешеветь не будет. То есть, от этого ожидания можно ничего не выиграть, однако продавец однозначно ничего не проиграет. При этом, если рынок стройматериалов будет по-прежнему дорожать, то с приходом теплого времени года цены на жилье неизбежно пойдут вверх. Тогда и сложатся благоприятные условия для продажи квартир как на первичном, так и на вторичном рынке.