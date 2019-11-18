Во вторник, 19 ноября, в Украине продлится похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем ​​3 + 10 градусов.

Теплее всего будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях: ночью 3 + 8 градусов, днем ​​+11 + 14 градусов, в Закарпатье до +16 градусов», - написала она в Facebook.

Дожди маловероятны, однако с туманов может выпадать морось.

Видимость на дорогах ограничена.

В Киеве во вторник осадки маловероятны, ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей. Температура воздуха ночью +1 + 4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем ​​5 + 7 градусов.

В течение недели температура воздуха постепенно будет снижаться. Осадков существенных не предвидится.

20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.