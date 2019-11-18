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Три украинских корабля, захваченные Россией в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями, сообщает Интерфакс.  

По данным ФСБ, три украинских судна –  буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.
ForUm

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