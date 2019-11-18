Три украинских корабля, захваченные Россией в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями, сообщает Интерфакс.

По данным ФСБ, три украинских судна – буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.