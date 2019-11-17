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Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Душан Тадич реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Николаю Матвиенко. Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Роман Яремчук отправил мяч в ворота хозяев ударом головой после навеса Виктора Цыганкова. Выйти вперёд сербы смогли на 56-й минуте. Результативным ударом после паса Тадича отметился Александр Митрович. Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин. Ассистировал ему Андрей Ярмоленко.

Отборочный турнир Евро-2020. Группа В.

Сербия – Украина – 2:2

Голы: Душан Тадич (9, с пенальти), Александар Митрович (56) – Роман Яремчук (32), Артем Беседин (93)

Предупреждения: Александр Коларов (84) – Николай Матвиенко (8)

Сербия: Предраг Райкович – Милан Родич, Александар Коларов, Никола Миленкович, Никола Максимович – Неманья Максимович (Лука Миливоевич, 76), Неманья Гудель – Неманья Радоньич (Сергей Милинкович-Савич, 82), Адем Ляйич (Мият Гачинович, 69), Душан Тадич – Александар Митрович

Украина: Андрей Пятов – Виталий Миколенко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Караваев – Сергей Сидорчук – Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Евгений Шахов,, Виктор Коваленко (Владимир Шепелев, 77), Виктор Цыганков (Артем Беседин, 77) – Роман Яремчук.

Сербы финишировали третьими в группе, набрав 14 очков. Украинцы стали первыми (20), португальцы — вторыми (17).
ForUm

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