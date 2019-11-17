Число погибших при взрывах на арсенале Минобороны в Балаклее Харьковской области возросло до трех.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в больнице умер военнослужащий, получивший ранения во время инцидента 15 ноября.
По данным медиков, угрозы жизни других раненых военнослужащих нет. Сейчас они проходят лечение.
Напомним, в Харьковской области на территории Балаклейского военного арсенала произошли взрывы.
Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенник сообщил, что саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.
При взрывах погибли двое саперов, еще пятеро пострадали.
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