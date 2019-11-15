В районе военного склада в Балаклее Харьковской области саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов. Об этом заявил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенник, сообщает УНИАН.



«По информации от ГосЧС, которую мы получили по оперативной линии, около 14.30 было слышно около 20 взрывов. В настоящее время взрывов нет. Туда сразу было оперативно направлено пожарный танк и пожарный автомобиль», - сказал он.

По словам Сеника, на технической территории арсенала в Балаклее военные саперы проводили соответствующие работы.

«Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», - заверил Сеник.



Напомним, в Харьковской области на территории Балаклейского военного арсенала произошли взрывы.