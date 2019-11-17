В Керчи началась буксировка захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.

Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на очевидцев.

Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир Яны Капу. Затем на буксир был взят один из катеров — Бердянск. На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера (Бердянск и Никополь) и буксир будут переданы Украине в море.

Ранее одесское издание Думская сообщило, что Украина отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в Керченском проливе судами.

Но МИД России опроверг соглашение о возврате кораблей Украине до саммита.