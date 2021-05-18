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Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent.

Об этом сообщает АрмияInform.

Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведения совместной тренировки в море типа PASSEX.

Отметим, что OPV Trent – это новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.
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