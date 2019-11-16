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Министерство иностранных дел РФ опровергает соглашение о возврате Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в Нормандском формате.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Сообщается, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита.

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — заявили в МИД России.

При этом одним из условий является сохранность кораблей как «вещественных доказательств».

Ранее сообщалось, что Россия намерена вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.
ForUm

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