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Рыболовная фелюга потерпела бедствие в Черном море. После сигнала о помощи судно взял на буксир катер украинской морской охраны Балаклава, который доставит его в порт в Очакове.

Об этом сообщила помощница начальника Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы по вопросам взаимодействия со СМИ Наталья Гуменюк 

Корабли Российской Федерации проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну ОД-2592, которое ночью 3 июле попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровском косы, является очередным информационным мероприятием России", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация об этом была распространена в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

"При этом названные в российских информационных вбросах ракетный катер Ивановец ЧФ и пограничный сторожевой корабль Безупречный пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS", – добавили в Минобороны.
ForUm

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