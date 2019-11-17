также в разделеМир
В России умер известный оппозиционный политик 97
В больнице скончался подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе 18
В США объяснили, почему признают аннексию Голан и не признают Крым 63
Прокуратура США начала расследование против Джулиани 27
Президент Сербии попал в больницу 23
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт 53
Старый новый премьер: Правительство Польши сформирует Моравецкий 19
Парламент Молдовы утвердил новое правительство 32
Столтенберг выступил за более конструктивные отношения с РФ 25
В Словакии школьный автобус столкнулся с грузовиком, 12 погибших 38
В РФ студент устроил стрельбу в колледже, есть жертвы 30
Бундестаг принял поправки для завершения строительства «Северного потока-2» 71
Рекордное наводнение в Венеции уже унесло 2 жизни 69
Польша: Правительство Моравецкого ушло в отставку 18
Financial Times: Россия может повторить судьбу СССР из-за глобального потепления 100
Парламент Молдовы отправил в отставку проевропейское правительство 30
SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников Starlink 22
В РФ решили засекретить резонансное дело Голунова 18

Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа, которое стало неожиданностью для журналистов.

Как сообщает CBSNews со ссылкой на официальное заявление, медобследование показало, что американский лидер здоров.

«Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю», — говорится в заявлении Белого дома.

16 ноября Трамп начал «частичное» прохождение ежегодного медицинского обследования. CNN отмечало «необычные обстоятельства» медобследования, так как о нем не сообщили заранее и его не было в графике президента США.

Напомним, накануне была опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги