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Украина отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в Керченском проливе судами.

Об этом сообщает Думская.

По данным издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу в субботу ночью вернут украинской стороне.

 

В то же время Министерство иностранных дел РФ опровергает соглашение о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в нормандском формате.
ForUm

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