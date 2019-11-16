Украина отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в Керченском проливе судами.
Об этом сообщает Думская.
По данным издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу в субботу ночью вернут украинской стороне.
В то же время Министерство иностранных дел РФ опровергает соглашение о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в нормандском формате.
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