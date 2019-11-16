В пятницу, 15 ноября в Винницкой области столкнулись Volkswagen Caddi и Mercedes-Benz, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Caddi.
В результате пострадали водитель, 51-летняя пассажирка Volkswagen и четырехлетний ребенок. Они госпитализированы. 33-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте ДТП.
37-летний владелец автомобиля Mercedes-Benz задержан, а автомобили помещены на штрафплощадку.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет лишения свободы.
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