На выходных в Украине будет без осадков и переменная облачность, днем температура воздуха будет варьироваться от +6 до +18 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Теплее всего будет в Закарпатье — до +18 и в Одесской области — до +17.
На западе температура воздуха днем будет около +10 +12 градусов тепла.
На юге днем будет тепло +11 +13 градусов.
На севере Украины будет прохладнее — от +7 до +11.
На востоке Украины ночью могут быть заморозки до -1, днем — от +6 до +9.
В Киеве на выходных — днем +9 +11 градусов тепла, ночью +4 +6 градусов тепла.
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