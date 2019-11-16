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На выходных в Украине будет без осадков и переменная облачность, днем температура воздуха будет варьироваться от +6 до +18 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет в Закарпатье — до +18 и в Одесской области — до +17.

На западе температура воздуха днем будет около +10 +12 градусов тепла.

На юге днем будет тепло +11 +13 градусов.

На севере Украины будет прохладнее — от +7 до +11.

На востоке Украины ночью могут быть заморозки до -1, днем — от +6 до +9.

В Киеве на выходных — днем +9 +11 градусов тепла, ночью +4 +6 градусов тепла.
ForUm

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